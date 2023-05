Hanno convinto la zia, una 81 enne di Marrubiu, ad aprire un libretto postale cointestato, farle emettere bonifici e riscuotere polizze vita a loro favore prelevando dal suo conto 130mila euro. I due nipoti sono stati smascherati dai carabinieri di Marrubiu che avevano ricevuto a denuncia della donna.

Il raggiro era iniziato nell’ottobre 2022 quando i due erano partiti da Matera (loro città di residenza) per raggiungere la zia ottantunenne in Sardegna. Carpendo la fiducia della donna l’avevano convinta a recarsi all’ufficio postale inducendola ad accendere un libretto postale cointestato, facendole emettere bonifici e riscuotere polizze vita a loro favore e intestargli vari buoni postali infruttiferi. E’ stato il direttore delle poste, insospettito dall’importo consistente delle operazioni e dal fatto che queste avvenissero tutte nello stesso giorno, a rivolgersi inizialmente ai carabinieri per segnalare la strana vicenda.

I nipoti, che avevano indotto la zia ad andare a Matera per ritentare la stessa operazione, durante la permanenza in Sardegna intanto avevano rubato all’anziana anche vari monili d’oro. Ma quest’ultimo furto aveva fatto scattare i primi dubbi nell’anziana, che ha avvertito i carabinieri.

Dei 130mila euro sottratti, 22mila euro sono stati recuperati dai carabinieri.

