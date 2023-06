Il Comune di Stintino ha deciso di segnalare un sito web fake che si stava occupando di prendere le prenotazioni d’accesso alla spiaggia La Pelosa.



Il Comune ha prontamente denunciato la situazione alle autorità competenti e avviato opportune misure legali.

L’unico sito web ufficiale per prenotare l’accesso alla spiaggia La Pelosa è www.spiaggialapelosa.it, e l’applicazione mobile ufficiale è ‘La Pelosa’. “Il Comune di Stintino non ha ulteriori affiliati o partner esterni che gestiscano le prenotazioni per conto dell’amministrazione comunale” viene spiegato in una nota.

“Invitiamo i cittadini e i visitatori a prestare attenzione e a non fornire alcuna informazione personale o finanziaria su siti web non ufficiali” è l’invito finale.

