Donare il sangue è un’occasione per dare una mano a chi, ogni giorno, ha bisogno di emocomponenti e che, per affrontare delle cure, deve sottoporsi a una trasfusione. E anche per le persone talassemiche, per i pazienti che devono affrontare un intervento chirurgico. Un gesto di solidarietà e generosità che, nei giorni scorsi, hanno voluto compiere 10 studenti maggiorenni dell’Istituto tecnico industriale “G. M. Angioy” di Sassari.

I ragazzi, consapevoli dell’importanza del loro gesto, si sono presentati al Centro trasfusionale di via Monte Grappa accompagnati dalla loro insegnante, la professoressa Vittoria Maddau.

Gli studenti della scuola di via Mafalda non sono nuovi a questo tipo di donazioni. In tanti a inizio anno scolastico avevano donato il loro sangue durante l’appuntamento con l’autoemoteca dell’Avis, nell’ambito del progetto “A scuola con l’Avis“. E nei giorni scorsi i ragazzi, alcuni soltanto da poco diventati maggiorenni e altri che non avevano potuto partecipare alle precedenti sedute di donazione realizzate a scuola con l’Avis, hanno voluto dare il loro prezioso contributo.

«Si tratta di un gesto importante – ha sottolineato Francesco alla sua prima donazione – perché nella nostra Isola c’è davvero tanto bisogno di sangue. Io ho deciso anche di iscrivermi al registro regionale dei donatori di midollo osseo».

Una scelta quella del ragazzo – di diventare così un potenziale donatore di midollo – che ha una grande valenza. Sono in tanti, infatti, ad aver bisogno di ricevere un midollo compatibile per combattere malattie del sangue e del sistema immunitario.

Il midollo può essere donato sino ai 35 anni.

Il sangue, invece, può essere donato dai 18 ai 65 anni, sino ai 70 se si è donatore abituale. Gli uomini possono donarlo sino a quattro volte l’anno mentre le donne, se in età fertile, due volte l’anno. Le donne in età menopausale possono donare il sangue sino a quattro volte l’anno.

Per prenotare una seduta di donazione al Centro trasfusionale è possibile chiamare, dalle 8 alle 14, i numeri 079 20.61.462 oppure 079 20.61.496. Dalle 15 alle 19 possono telefonare allo 079 20.61.625.

Per donare nella sede dell’Avis comunale è possibile chiamare lo 079 25.25.77 dalle 8 alle 14 e al numero di cellulare 370 14.34.967.

