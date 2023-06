Dall’11 al 30 giugno 2023 sarà in vigore l’orario estivo dei bus Ctm. Lo fa sapere in una nota la compagnia di trasporti di Cagliari e dell’hinterland.

Precisamente, le linee saranno così organizzate:

LINEE MARE

Linea 5ZE (Cinquini – Ospedale Marino): operativa tutti i giorni. Prima corsa da Cinquini diretta al Poetto 7:19, ultima corsa dal Poetto 20:41 nei giorni lun-sab e 7:19 e 20:37 nei festivi.

Linea 3P (Piazza Giovanni- Poetto Ospedale Marino): operativa tutti i giorni, con frequenza 16 minuti in ora di punta lun-ven e 13 minuti il sabato e festivi. Prima corsa da piazza Giovanni 7:37, ultima corsa dal Poetto 20:00 lun – ven 7:54 – 20:00 sabato e festivi.

Linea 11 (Amsicora – Calamosca): operativa sab e dom, sostituisce la 5/11 nei festivi, con frequenza 30 minuti. Prima corsa da Amsicora 7:45, ultima corsa da Calamosca 19:45.

Linea Poetto Express (p.zza Matteotti al Poetto – Ospedale Marino): operativa il sabato e la domenica, con frequenza 22 minuti in ora di punta. Prima corsa da Matteotti 8:00, ultima corsa dal Poetto 20:18.

Linee PF, PQ e QS : rafforzamento, per orari e frequenze accedi alla tabella apposita.

: rafforzamento, per orari e frequenze accedi alla tabella apposita. Linea 1Q: viaggia tutti i giorni con una frequenza di 30 minuti in ora di punta, e 40 minuti nelle altre fasce orarie.

VARIAZIONI SU ALTRE LINEE

Linee 1/6/8/9/13/20/M/: frequenze variate con orario estivo

Linee 10/UEX: frequenze invariate

Linee 40 e 41: frequenze estive. Per la linea 41 il servizio è a chiamata solo per il tratto Aspal. Per andare all’Aspal, se ci si trova a bordo del bus, chiedere il servizio al conducente. Per tornare dall’Aspal verso Brigata Sassari, chiamare il numero verde 800.229988.

Linea 29: dal lunedì al sabato, percorso limitato Policlinico – San Benedetto e viceversa.

CORSE NOTTURNE TUTTI I GIORNI

Linea 1: corse alle ore 23.55 e 00.30 da Gioia (Lun-Ven; Fest), corse alle ore 23.50 e 00.30 da Brotzu (Lun-Ven;Sab, Fest),corse alle ore 23.50 e 00.30 da Gioia (Sab)

Linea 9: corse alle ore 23.15 e 00.05 da piazza Matteotti; corse alle ore 23.15 e 00.05 da Decimo

Linea 30: corse alle ore 23.57 e 00.56 da Quartu S.E. (Lun-Sab)

Linea 30R: corse alle ore 23.40 e 00.30 da Matteotti; corse alle ore 23:55 e 1:10 da Quartu S.E. (Fest)

Linea PF: corsa alle ore 00.30 da piazza Matteotti (Feriale- Festivo).

Le corse notturne saranno monitorate da un servizio di vigilanza.

È attiva la vendita a bordo a tutte le fermate con un sovrapprezzo di 50 centesimi, come previsto la domenica e i festivi.

I biglietti sono sempre acquistabili, senza sovrapprezzo, sull’app Busfinder dove sono disponibili anche gli orari di passaggio in tempo reale.

Tutte le informazioni su www.ctmcagliari.it e al numero verde 800.078870, attivo tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8:30 alle 18:30.

