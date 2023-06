Venerdì a Sassari si è svolta una riunione che ha sancito una nuova fase della Lega Sardegna per Salvini Premier.

Il coordinatore regionale Michele Pais ha dichiarato: “Il nostro obiettivo principale è essere capillari in tutti i territori della Sardegna, da cui ripartire per fondare un’azione quanto più concreta e legata alle esigenze vere della gente”.

Pais ha ringraziato tutti i militanti, gli storici e i tanti nuovi iscritti e i cittadini che hanno sostenuto la Lega in questi anni. “Dobbiamo fare un bagno di umiltà, per essere più forti, aprendo ad un processo di rinnovamento, senza paura, in vista delle prossime elezioni”.

“Dobbiamo intercettare l’elettorato sardo che ha bisogno di risposte concrete, lontano dalle ideologie, come professionisti, artigiani, commercianti, operai, famiglie ma anche uomini e donne single. E uno dei miei crucci maggiori sono i giovani a cui vorrei rivolgermi, ascoltare e soprattutto coinvolgere” ha concluso Michele Pais.

