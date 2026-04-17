Disagi causati dalla nebbia negli aeroporti sardi: diversi voli dirottati

Una fitta coltre di nebbia ha paralizzato il traffico aereo in Sardegna nelle prime ore di questa mattina, causando pesanti disagi ai passeggeri di diverse tratte nazionali e internazionali. I banchi di nebbia, particolarmente densi sopra gli scali di Cagliari-Elmas e Alghero-Fertilia, hanno costretto i piloti a dirottare quattro voli della compagnia Ryanair verso aeroporti alternativi.

Nello specifico, i voli provenienti da Karlsruhe-Baden e Dusseldorf Niederrheinson, previsti a Cagliari rispettivamente alle 8:05 e alle 8:25, sono stati fatti atterrare a Olbia e Alghero. Situazione speculare per lo scalo catalano: due aerei diretti ad Alghero da Bologna e Barcellona, attesi per le 7:10, sono stati invece dirottati su Olbia, rimasto l’unico scalo dell’Isola pienamente operativo nelle prime ore della giornata. Per limitare i disagi, il vettore ha messo a disposizione dei bus sostitutivi per trasportare i passeggeri verso le destinazioni originarie.

Nonostante il miglioramento delle condizioni di visibilità nel corso della mattinata, si registrano pesanti ritardi a catena. A Cagliari, i voli Ryanair verso Karlsruhe e Dusseldorf hanno accumulato circa due ore di ritardo sulla tabella di marcia. Disagi simili si segnalano ad Alghero per le ripartenze verso Bologna e la Spagna. Al contrario, sono atterrati regolarmente tra le 8:10 e le 8:40 un volo Aeroitalia da Roma Fiumicino e un collegamento Ryanair da Cracovia, segnale di un progressivo ritorno alla normalità del traffico aereo isolano.

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