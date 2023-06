Manca poco alla finale dei playoff Bari-Cagliari che si terrà domenica 11 giugno allo stadio San Nicola.

La tensione è alle stelle e, tra chi tifa per la propria squadra postando video e foto sui social in supporto di una o dell’altra, c’è chi non conosce la parola “sportività” e se ne fa un vanto.

È diventato virale su TikTok, infatti, il video di un gruppo di tifosi del Bari che brucia la bandiera dei Quattro Mori cantando in coro: “Eh odio Cagliari”.

Il filmato di pochi secondi ha fatto subito il giro del web scatenando forti polemiche proprio alla vigilia del match per cui entrambe le squadre si giocheranno la promozione in Serie A.

