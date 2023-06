“Quanto affermato dai deputati Silvio Lai e Francesca Ghirra, a conclusione dell’audizione nella Commissione Trasporti della Camera di Marino Piga, amministratore delegato della Sogaer, dimostra la ricerca di un’inutile quanto pretestuosa polemica politica che mortifica la verità sostanziale dei fatti e anche il buonsenso”. Lo ha dichiarato in una nota l’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro.

“Paragonare i dati del traffico aereo in Sardegna nell’anno in corso, escludendo tra l’altro quelli della stagione estiva appena incominciata, con i dati dell’anno record 2019 è infatti incongruo e fuorviante, perché raffronta tra loro entità non paragonabili. Si aggiunga che nel 2019 (volavano ancora Alitalia e Air Italy) i servizi della continuità aerea erano gestiti sulla base della tariffa unica, cancellata successivamente dalla Commissione Europea” spiega l’assessore.

Ricordando l’incidenza del Covid sulla continuità, Moro riporta altri dati “congrui, certi e paragonabili, he dimostrano l’incremento dei passeggeri, dei posti volo offerti e del numero dei voli in continuità territoriale”.

Eccoli di seguito: nel periodo gennaio-maggio 2023, rispetto all’analogo periodo 2022, Cagliari-Fiumicino +30,79% di passeggeri, +7,98% di posti offerti e +6,42% di voli; Cagliari-Linate +23,02% di passeggeri, +8.98% di posti offerti e + 11,78% di voli.

