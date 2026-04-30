Scontro frontale sulla Statale 129 a Oliena: due feriti in ospedale

Incidente stradale nella giornata odierna lungo la Statale 129, nel tratto tra Oliena e Galtellì. Due autovetture si sono scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento.

L’impatto è avvenuto al chilometro 30 della Statale. A seguito dello scontro, uno dei veicoli ha terminato la propria corsa ribaltandosi sulla carreggiata, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. Sul posto è intervenuta la squadra 1A dei Vigili del fuoco di Nuoro, che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area e dei mezzi coinvolti.

I due conducenti delle vetture sono stati presi in carico dal personale sanitario e trasportati all’Ospedale San Francesco per gli accertamenti del caso. Le loro condizioni non sono state rese note.

Le autorità stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

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