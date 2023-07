Il Cagliari sta lavorando per consentire a mister Ranieri di poter iniziare al meglio il ritiro previsto per il 10 luglio ad Assemini. Tra i nomi spuntati fuori recentemente c’è quello di Gaetano Oristanio, centrocampista di proprietà dell’Inter.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, rossoblù starebbero spingendo particolarmente per il gioiellino nerazzurro, appena 20 anni ma già da due stagioni titolare nel campionato olandese con il Volendam.

Ora la società milanese vorrebbe girarlo in prestito in Italia, e il Cagliari parrebbe in pole per aggiudicarsi le prestazioni del giocatore (membro anche della nazionale italiana Under 21). Dovrà battere la concorrenza di Salernitana, Genoa e Frosinone.

Sia Inter che Cagliari vorrebbero concludere al più presto l’affare in modo da consentire a Oristanio di poter cominciare la nuova stagione sin dai primi giorni di preparazione estiva.

