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Il Cagliari si coccola Mendy: contro l’Atalanta, il 19enne, ha stabilito 2 record assoluti

Il Cagliari si gode e si coccola il giovane attaccante 19enne Paul Mendy che, contro l'Atalanta, ha stabilito due nuovi record assoluti

Di
Redazione Cagliaripad
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Crediti foto: Serie A

Il Cagliari si coccola e si gode il suo giovane attaccante 19enne Paul Mendy, autore di una doppietta da sogno contro l’Atalanta alla sua prima gara assoluta da titolare tra i professionisti.

Mendy, grazie ai suoi due gol, ha battuto e stabilito due nuovi record: è il giocatore esordiente, dunque alla prima da titolare in Serie A, a segnare la doppietta più veloce (8 minuti) nel massimo campionato italiano.

Ma non è il solo record: con l’incornata vincente sul cross di Adopo che non ha lasciato scampo a Carnesecchi dopo appena 16 secondi dall’inizio della gara, ha stabilito il record di gol più veloce nella storia del Cagliari nella massima serie italiana.

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