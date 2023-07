Presentata questa mattina presso il Palazzo del Consiglio regionale la proposta di legge sul suicidio medicalmente assistito “Liberi Subito” elaborata dall’Associazione Luca Coscioni.

È stata depositata da Piero Comandini (primo firmatario) e da altri 21 consiglieri regionali (Gruppi consiliari del PD, Progressisti, Alleanza Europa Verde – Sinistra – Possibile – Art.1 e Movimento 5 Stelle).

Questa azione ha dunque reso non necessaria la consueta raccolta firme come avvenuto in Veneto, Emilia Romagna e Abruzzo. Presenti in conferenza anche Filomena Gallo e Marco Cappato, segretario nazionale e Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni.

“In Sardegna si sono scritte pagine fondamentali sul fine vita” – hanno dichiarato Cappato e Gallo. “Alcune delle vicende più importanti, come quella di Giovanni Nuvoli, secondo caso in Italia di battaglia per l’interruzione delle terapie. La Proposta di legge Liberi Subito appena depositata rappresenta un segno di speranza e non rassegnazione, un segnale transpartitico e un atto d’amore per le istituzioni e per la vita, nel rispetto delle libertà”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it