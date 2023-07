Il record, come previsto, si è registrato a Decimomannu che con 46,2°C ha stracciato il precedente record di 45°C del 24 luglio 2009. Anche per Olbia è stata la giornata più calda di sempre con 43°C, superiore al precedente di 42,8°C del 20 agosto 1999. Cagliari Elmas si è invece fermata a un solo decimo dai 43,6°C registrati il 22 luglio del 1983 ma all’interno dell’area urbana vanno comunque segnalati i pazzeschi 44,4°C registrati a Pirri.

Il resoconto su Fb del meteorologo Matteo Tidili non lascia presagire grossi miglioramenti. Al termine di una giornata di caldo storico per la Sardegna l’esperto ha riportato i nuovi record assoluti registrati nelle stazioni meteo AM di Olbia e Decimomannu regalando una previsione per i prossimi giorni.

“Purtroppo, le notizie non sono buone – scriveva Tidili ieri notte -; la soglia dei 40°C verrà ancora abbondantemente superata domani e venerdì sui settori orientali e meridionali (ancora Campidano e Cagliaritano). Leggera smussata termica sabato, ma comunque ancora possibili locali 40°C, poi da domenica è attesa una recrudescenza del caldo con nuovo acuto, probabilmente leggermente più intenso, lunedì quando dovremo di nuovo fare i conti con massime over 45°C.

