Dopo l’incredibile successo della serata “I Love Rosé”, Palazzo Doglio si prepara a celebrare uno dei distillati da sempre apprezzati e più in voga al momento – il Gin – con la Gin & Tonic Night, nuovo e imperdibile evento estivo in città, in programma Giovedì 27 Luglio, a partire dalle 19.30 nell’esclusiva cornice della Corte.

Organizzata in partnership con Gin Mare, il primo Gin che ha racchiuso in un’iconica bottiglia il sapore del Mediterraneo, la Gin & Tonic Night sarà un’occasione di incontro per tutti i gin-lovers ed un’opportunità straordinaria per scoprire e degustare una drink list creata appositamente che include i signature cocktail del brand.

Durante la serata sarà presente un corner dedicato dove un esperto bartender di Gin Mare, guiderà nella scelta del cocktail con gin più in linea con i propri gusti. Si potrà scegliere tra Mare Tonic (Gin Tonic fresco e dissetante), Triple Orange dalle note più agrumate, e Capri in a Glass realizzato con la speciale release Gin Mare Capri. Ad accompagnare la drink list by Gin Mare, le originali proposte di street food a cura dei ristoranti della Corte, accompagnata dal dj set di Laddo e la musica live di Veronica Perseo.

Questa serata esclusiva è aperta a tutti gli appassionati di gin e non solo. Il biglietto d’ingresso prevede 2 Gin Mare cocktail al costo di 20 euro per persona. Lo street food sarà disponibile al prezzo di 10 euro.

La Corte di Palazzo Doglio si trasforma ancora una volta nel posto giusto dove stare assieme, divertirsi e trascorrere le serate estive, all’insegna del Mediterraneo.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, contattare il numero 070 646 4154 oppure inviare una mail all’indirizzo osteriadelforte@palazzodoglio.com