“Per l’alto valore del suo apporto al progresso scientifico e per la sua instancabile opera di diffusione del sapere e di divulgazione della scienza, non solo nel suo ruolo di scienziata, ma anche nell’ambito della sua autorevole attività di parlamentare, contribuendo così al prestigio dell’Italia nel mondo. La professoressa Cattaneo agisce in maniera determinante nel costruire e rafforzare relazioni di fiducia tra ricerca scientifica, istituzioni e cittadinanza, prodigandosi soprattutto nei confronti delle giovani generazioni”. Con queste motivazioni la senatrice a vita Elena Cattaneo ha ricevuto il Premio Stintino per la Divulgazione Scientifica 2023.

Elena Cattaneo è professoressa ordinaria di Farmacologia, co-fondatrice e direttrice del centro di ricerca sulle cellule staminali “UniStem” dell’Università degli Studi di Milano, direttrice del Laboratorio di Biologia delle Cellule Staminali e Farmacologia delle Malattie Neurodegenerative (Dipartimento di Bioscienze – Università di Milano e Istituto Nazionale di Genetica Molecolare), senatrice a vita e accademica dei Lincei.

Durante la sua lectio magistralis, la professoressa Cattaneo ha posto l’accento sulla rilevanza della comunicazione nell’intrecciarsi delle trame della nostra esistenza. Con tono deciso, ha enunciato il concetto fondamentale che siamo, in ogni aspetto, il risultato di ciò che comunichiamo e dell’ardore con cui lo comunichiamo, poiché la comunicazione, con la sua forza irrefrenabile, agisce come l’instancabile collante della nostra società.

Cattaneo ha esortato gli animi presenti ad abbracciare il cambiamento con mente aperta, poiché solo così potremo affrontare le sfide future con slancio e consapevolezza. L’umanità, nel suo percorso millenario, si è sempre contraddistinta per la sua capacità di adattarsi, di abbracciare l’incertezza con fermezza e, soprattutto, di scrutare oltre l’orizzonte della paura.

Dopo l’introduzione di Esmeralda Ughi, direttrice del MuT, che ha coordinato i lavori e i saluti istituzionali portati dall’onorevole Michele Pais, presidente del Consiglio Regionale della Sardegna, dall’avvocata Rita Vallebella, sindaca di Stintino, dal prof. Giovanni Sotgiu, Presidente della Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari, dal dott. Giuseppe Cuccurese, direttore del Banco di Sardegna, la professoressa Micaela Morelli, docente ordinaria di Farmacologia dell’Università di Cagliari, ha tratteggiato il profilo scientifico di Elena Cattaneo. A seguire Piero Cappuccinelli, professore emerito dell’Università di Sassari, accademico dei Lincei e presidente del Comitato scientifico del Premio, ha dato lettura delle motivazioni del riconoscimento e, insieme a Rita Vallebella, sindaca di Stintino e a Michele Pais, presidente del Consiglio Regionale della Sardegna, ha consegnato alla professoressa Cattaneo il Premio Stintino per la divulgazione scientifica 2023.

