Oristano-Senegal, accordo su lavoro e sviluppo sostenibile

Conclusa la missione istituzionale di Oristano: progetti su economia circolare, occupazione e cooperazione internazionale tra Sardegna e Africa

Si è conclusa in Senegal la missione istituzionale del Comune di Oristano dedicata ai progetti di cooperazione internazionale “Petites Noires” ed “Expemar”. Iniziative che mirano a rafforzare il partenariato tra Sardegna e Africa puntando su sviluppo sostenibile, innovazione produttiva ed economia circolare, con l’obiettivo di creare nuove opportunità di lavoro e contrastare l’emigrazione irregolare.

Il progetto vede Oristano come capofila di una rete articolata che coinvolge il Comune di Thiaroye sur Mer, la Regione Sardegna, associazioni e realtà accademiche come l’Università di Cagliari, oltre a importanti imprese del settore ittico e produttivo.

La delegazione oristanese, guidata dall’assessore Gianfranco Licheri, ha incluso rappresentanti del mondo associativo, accademico e imprenditoriale, oltre a documentaristi impegnati nella realizzazione di un film sui modelli virtuosi dell’economia circolare, previsto nelle sale il prossimo autunno.

Tra i risultati più rilevanti della missione, il sopralluogo tecnico sull’isola di Gorée, al largo di Dakar, dove sorgerà un nuovo impianto di allevamento di cozze. Il progetto potrà contare su 30 ettari di area marina concessi dal Governo senegalese.

L’iniziativa sarà sviluppata dalla cooperativa Coflec sotto la guida di Madame Yayi Bayam Diouf e si baserà sul trasferimento di competenze e tecnologie maturate in Sardegna nel settore della mitilicoltura, con l’obiettivo di creare occupazione e sviluppo locale.

Di particolare importanza anche la firma di un accordo tra il vicesindaco di Thiaroye sur Mer, Djiamil Sarr, e l’assessore Licheri. L’intesa consolida formalmente la collaborazione tra le due comunità, rafforzando un modello di cooperazione basato su sostenibilità ambientale, scambio di competenze e crescita condivisa.

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