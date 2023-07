Stava camminando sul ciglio della provinciale 2, all’altezza di Villaspeciosa, in direzione Decimoputzu, è stato travolto da un’auto che non l’ha visto passare per mancanza di illuminazione.

L’uomo di 42 anni è stato trasportato in codice rosso al Brotzu di Cagliari.

A dare l’allarme il giovane 26enne alla guida dell’auto e una 32enne che viaggiava con lui.

Immediato l’intervento del 118 e dei carabinieri della Stazione di Decimomannu.

In corso gli accertamenti per capire le cause dell’incidente.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it