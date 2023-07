Non ce l’ha fatta la donna di 83 anni, travolta due giorni fa a Monserrato da uno scooter.

La vittima, Gisella Argiolas, è morta ieri sera in ospedale. Lascia un marito e due figli. I familiari hanno dato il consenso per la donazione degli organi.

Poco dopo lo scontro, il giovane 17enne alla guida del mezzo si era subito fermato per prestare soccorso alla donna, che è stata trasferita in ospedale in codice rosso.

Le sue condizioni erano apparse gravissime da subito.

In corso le indagini della Polizia locale di Monserrato per comprendere le dinamiche del fatto.

