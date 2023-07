Grande lavoro per il Corpo Forestale anche nell’ultima domenica di luglio: diversi incendi si sono susseguiti in tutta la Sardegna. Colpendo le campagne e mettendo in pericolo cose e persone.

Siliqua, Sorgono, Nurri, Siurgus Donigala, Isili e Oristano sono state prese di mira dai piromani costringendo l’intervento di autopompe e canadair dalla prima mattina.

Per tale motivo, il Comune di Cagliari ha diramato un bollettino di pericolo alto d’incendio in codice arancione per domani, lunedì 31 luglio 2023.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it