L’ultimo saluto alla scrittrice sarda Michela Murgia, scomparsa due giorni fa per una malattia a 51 anni, è previsto per oggi a Roma. La funzione – come comunicato dalla famiglia – sarà alla Basilica di Santa Maria in Montesanto, la Chiesa degli Artisti, alle 15.30.

“Michela ha immaginato il suo funerale come atto politico – scrive su Instagram Roberto Saviano – un incontro di tutti coloro che l’hanno letta, voluta bene, difesa, sostenuta. Una celebrazione della strada percorsa insieme. Questo funerale non ha nulla di privato, per tutti è stato il suo scrivere, per tutti è stato il suo dire, per tutti il suo lottare e per tutti sarà questo saluto”.

