Visite mediche a Villa Stuart a Roma per Matteo Prati, centrocampista della Spal che nelle prossime ore firmerà per il Cagliari.

Dopo un mese di trattative, il regista sbarcherà in Sardegna. Denominato come il “nuovo Tonali”, Prati è stato convinto sia da Ranieri sia dalla prospettiva di poter giocare in Serie A.

Il ragazzo raggiungerà Cagliari in serata per firmare un quinquennale e sarà da domani a disposizione in vista del debutto col Torino.

