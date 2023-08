Nel giorno che segna una settimana dalla sua scomparsa, oltre 10mila persone hanno firmato una petizione online su Change.org per titolare a Michela Murgia il nuovo Campus universitario di viale la Plaia, a Cagliari.

“Intitoliamo la nuova casa dello studente a una grande donna, scrittrice sarda, sempre impegnata per i diritti civili e nelle tematiche LGBT”, si legge nel testo della petizione lanciata da Gianluca Cornacchia.

Tra i commenti di chi ha firmato, le ragioni di chi sostiene la richiesta. “Firmo perché è stata una bellissima persona che ha lasciato un esempio di forza d’animo e generosità. Una persona che ha saputo apprezzare la vita, cogliendone la ricchezza”, scrive Adriana Z. “Era una grande intellettuale ed è giusto che le nuove generazioni conoscano il suo nome”, commenta Emma I. “Anche se non sempre io abbia condiviso il pensiero di Michela Murgia, ritengo che la sua opera sia come scrittrice che come impegno civile sia da considerarsi illuminante”, scrive ancora Maurizio L.

Un’iniziativa che dimostra ancora una volta quanto le battaglie della scrittrice e attivista di Cabras, sempre impegnata nella lotta per il rispetto dei diritti civili, abbiano conquistato tantissime persone, soprattutto tra i più giovani.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it