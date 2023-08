È morta dopo un’immersione subacquea davanti al litorale di Capitana, nel comune di Quartu Sant’Elena. La donna, di 54 anni, si era immersa e quando è risalita in superficie era già incosciente.

La tragedia è avvenuta intorno alle 11: l’allarme è stato lanciato dagli organizzatori del centro diving che stavano seguendo l’attività in mare, sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118, ma nonostante il tempestivo intervento dei medici per la donna non c’è stato niente da fare.

La donna, da quanto si apprende, era un’appassionata di immersioni subacquee e viveva nel Cagliaritano, non sono state ancora diffuse le sue generalità.

Dai primi particolari la vittima aveva la sua attrezzatura personale e avrebbe avvertito il malore dopo l’immersione con le bombole quando era già sulla barca con altri partecipanti all’attività in mare.

Le indagini per ricostruire i dettagli dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità sono affidate alla Polizia di Stato.

