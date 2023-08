La fine dei lavori per l’apertura dello svincolo sulla 554, a Monserrato, era stata fissata per la giornata di sabato 19 agosto 2023. Ma ad oggi il cantiere è ancora fermo.

La denuncia arriva da Tiziana Mori, già assessora al Comune di Monserrato e candidata sindaca. “Ieri sarebbe stata una data importante per la città, per i commercianti aventi attività sulla 554 e i tanti cittadini che abitano a ridosso della zona. Ma il cantiere è fermo. Evidentemente nonostante le numerose dichiarazioni rilasciate alla stampa dal sindaco Locci e dall’assessore ai Lavori pubblici Nonnoi, la situazione è ben diversa dato che oggi dichiarano vi siano ritardi”.

“Anche per altre tematiche – continua Mori – la nuova maggioranza Locci continua nel non gestire in modo trasparente la macchina amministrativa, ma soprattutto ci si chiede il perché proclamare interventi e dare date ben precise, illudendo i cittadini e i commercianti della zona sulla 554 facendo marcia indietro”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it