“Potrei dire che sulle strade provinciali la competenza non è dei Comuni, e non lo dirò. Dico invece che i nostri operai intervengono giornalmente in tanti posti del nostro paese e del nostro litorale per raccogliere le schifezze lasciate da orde di barbari che sono il vero problema”. Così il sindaco di Gonnesa, Pietro Cocco, risponde sulla pagina Facebook dell’amministrazione comunale alla denuncia del giornalista Massimo Giletti riguardo il ritrovamento di una discarica abusiva nel tratto della provinciale 102 che collega Gonnesa a Portoscuso.