Tutto esaurito nelle curve e nei distinti laterali e prezzi da concerti internazionali: è l’effetto dell’esordio in casa per i rossoblù che lunedì prossimo affronteranno l’Inter.

Bisogna prepararsi a sborsare 120 euro nei distinti centrali e 150 per la tribuna blu. Sconto per gli under 18: rispettivamente 80 e 100. I prezzi alle stelle dipendono dal quasi sold out degli abbonamenti: oltre l’80% dello stadio è occupato da chi ha investito sulle diciannove partite casalinghe.

Circa 13.500 i tagliandi già venduti con tutto esaurito nelle curve e nei distinti laterali. I biglietti per i settori con posti ancora disponibili sono in vendita da questa mattina.

Forte rincaro rispetto all’ultimo Cagliari-Inter del maggio 2022. Allora, anche per aiutare la squadra che si stava battendo per la salvezza, il club aveva optato per una politica dei prezzi low cost: 15 euro in curva nord e sud, 30 nei distinti e 45 in tribuna.

