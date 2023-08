Degli oltre 3mila migranti sbarcati nei giorni scorsi a Lampedusa, 120 sono arrivati in Sardegna, al porto di Cagliari, così come disposto dal governo per la ridistribuzione in tutta Italia.

Si tratta di richiedenti protezione internazionale: su 3.593 migranti, 1.828 saranno trasferiti in altre regioni italiane nelle varie strutture di accoglienza gestite dal sistema delle Prefetture.

In seguito alle visite mediche, i migranti quindi verranno accolti nei vari Cpa sardi.

