Si è spento nella giornata di ieri Gavino Musiu, conosciuto da tutti come storico tifoso della Torres.

Due anni fa, il presidente rossoblù Salvatore Sechi lo aveva nominato presidente onorario del club sassarese insieme a Guido Garrucciu, altro storico supporter.

Musiu aveva 92 anni e combatteva da mesi contro una grave malattia.

Tanti i ricordi della sua risata così vivace e allegra che rimbombava in tutto lo stadio del Vanni Sanna, ma non solo. Musiu seguiva la Torres ovunque: in tutta la Sardegna fino al Continente.

Poi all’età di 90 anni arriva il più grande riconoscimento “per aver rappresentato l’immagine più pura della tifoseria rossoblù, con la presenza costante, la vicinanza ai giovani, l’allegria e la sportività che hanno sempre contraddistinto il suo sostegno alla Torres, a Sassari e negli stadi di tutta Italia”.

