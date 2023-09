Ancora incendi in Sardegna. Nella giornata di ieri ne sono divampati 15 in totale, per due dei quali si è reso necessario l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale regionale.

Il primo nel Comune di Olbia, in località “Villaggio Bados”, dove ha tragicamente perso la vita un bambino di 10 anni.

Sul posto sono intervenute una squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Olbia, una squadra dei Vigili del fuoco di Olbia e una squadra di volontari da Golfo Aranci. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16,14.

Il secondo è divampato nel Comune di Quartu Sant’Elena, in località “Pixina Grimentu” a ridosso dello stagno Perda Longa.

Lo spegnimento è stato coordinato dal personale del Corpo Forestale di Cagliari e dal GAUF di Cagliari, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Pula. L’incendio ha percorso una superficie di circa 0,5 ettari di erbe e arbusti bassi.

Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18.20.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it