Un finanziere di 52 anni è in gravi condizioni a seguito di un violento incidente accaduto sulla 131. L’uomo è infatti andato a schiantarsi contro un albero all’altezza di Marrubiu.

Le cause dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine. Per estrarre il finanziere dall’auto, in pensione da una settimana, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

Al momento è ricoverato all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. La prognosi è riservata.

