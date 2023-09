La prima volta per il generale Roberto Vannacci in Sardegna è un successo: circa 200 persone hanno assiepato piazza Margherita Hack a Villasimius per la presentazione del suo libro “Il Mondo al Contrario”.

“Riscriverei tutto esattamente così. La diffusione del libro conferma che ho toccato dei punti che la maggior parte degli italiani considera interessante. Non c’è nulla di lesivo” ha spiegato il generale ai giornalisti.

Quindi si è scagliato contro chi lo ha criticato. “Mi hanno dipinto strumentalmente come xenofobo e razzista. Anche omofobo, ma senza prove”.

Infine ha confermato che continuerà a fare il soldato. Ma non si preclude nulla per il futuro.

