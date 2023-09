Scoppia una nuova grana nella scuola sarda, e questa volta è protagonista la scuola secondaria Ugo Foscolo di Cagliari. La denuncia arriva dai genitori degli studenti della 3I: la dirigente li costringerà a fare la spola tra due sedi.

“La dirigente nega alla 3I la settimana corta, pur essendo la maggioranza dei genitori a favore della stessa” denunciano le mamme. Quindi “i ragazzi saranno costretti a fare lezione dal lunedì al venerdì in via Talete e il sabato in Via Marconi”.

Ciò che ha infastidito maggiormente i genitori però è stata la confusione nelle comunicazioni. E la mancata audizione della dirigente, che si sarebbe negata al dialogo.

“La maggioranza dei genitori ha inviato una PEC alla dirigente del plesso per chiedere una rettifica dell’ orario. Non è stata ottenuta nessuna risposta fino a che in data 28.08.2023 sul registro elettronico è apparsa la comunicazione in cui veniva approvata la settimana corta. Il giorno successivo, senza alcuna spiegazione concreta, è stata rettificata la precedente comunicazione”.

A seguito dell’insistenza dei genitori, la dirigente ha indetto un nuovo sondaggio chiedendo per la modifica dell’orario settimanale all’unanimità. “Sapeva benissimo che non ci sarebbe stata. Ha negato un diritto di tutti”.

A questo punto, studentesse e studenti saranno costretti a fare lezione dal lunedì al venerdì in via Talete e il sabato in Via Marconi. “Con conseguenti disagi alle famiglie e ai ragazzi stessi” concludono le mamme.

