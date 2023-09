Alessia Orro non risulta tra le convocate del commissario tecnico Davide Mazzanti per il torneo Preolimpico di pallavolo femminile. Il torneo è in programma a Lodz (Polonia) dal 16 al 24 settembre.

La palleggiatrice di Narbolia ha dovuto dare forfait a causa dei postumi di un trauma cranico subìto durante la finale per il terzo posto agli Europei.

Gli accertamenti neurologici clinici e strumentali sono risultati negativi. Ma in pieno accordo, federazione, staff tecnico e giocatrice hanno deciso di non rischiare.

Pertanto l’Italia dovrà provare a qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024 senza la sua palleggiatrice titolare.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it