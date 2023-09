Un cane in stato di decomposizione e con un cavo elettrico intorno al collo è stato trovato in zona Ponte Pizzinnu, sulla strada vicinale che partendo da Porto Torres porta a Sassari.

A segnalare l’atrocità del gesto è stato Sebastiano Candidda, presidente “Lega nazionale per la difesa del cane Porto Torres”, pubblicando alcune immagini su Facebook.

Come viene fatto notare nei commenti, il cane sarebbe stato morto soffocato da un cappio solitamente utilizzato per uccidere i cinghiali. “È una trappola che fa morire le povere creature per strozzamento. Se nessuno li libera, muoiono lentamente”.

Il fatto ha suscitato grande indignazione sui social. Intanto è stata depositata una denuncia alla polizia municipale: verranno inviate delle indagini per rivelarne le cause e le modalità del decesso.

