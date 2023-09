Un operaio di 58 anni, Gasparino Casu, è morto in tarda mattinata a Siniscola in un incidente stradale.

L’uomo era al volante della sua auto ed è uscito di strada in via Mazzini intorno alle 13.30. Per cause da accertare, l’uomo ha perso il controllo della sua Ford Fiesta, che si è poi ribaltata schiacciandolo all’ìnterno dell’abitacolo.

Per lui non c’è stato scampo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Siniscola.

