Avevano rubato meloni da un terreno ma, sorpresi dalla proprietaria, l’hanno aggredita mandandola in ospedale.

Adesso per un 77enne e un 76enne è scattata l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per rapina. Al momento della notifica uno dei due si trovava già in carcere.

I due, il 30 agosto scorso, hanno rubato i meloni da un terreno a Narbolia. Ma il furto è andato male. La compagna del proprietario del terreno che si trovava con un’amica in zona per raccogliere verdure li ha visti tentando di bloccarli mentre si allontanavano a bordo di un’auto.

Uno dei due è sceso dalla vettura e ha strattonato la donna, provocandole ferite guaribili in dieci giorni. Poi sono fuggiti. La vittima è stata medicata in ospedale. I carabinieri hanno ricostruito l’episodio e individuato i rapinatori.

