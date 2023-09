Arriva l’autunno. Sia per il calendario che per il meteo. In avvicinamento sull’Italia e sulla Sardegna una doppia perturbazione con previsione di maltempo che torna ad imperversare in molte aree della Penisola.

La Protezione civile ha emesso per oggi l’allerta gialla per il Lazio, la Liguria, la Lombardia, la Sardegna, la Toscana e l’Umbria.

E per il fine settimana si prevede un consistente calo termico. La colonnina segnerà meno 7-8 gradi. Il Centro-Nord del Paese verrà investito dalle piogge.

