Sono in stato di agitazione le lavoratrici e i lavoratori di Arpas Sardegna che giovedì scorso, dopo il presidio di protesta davanti al palazzo della Regione, avevano incassato l’impegno dell’assessora regionale Farris a far sì che nella prima riunione di Giunta si procedesse con la nomina del Coran e, quindi, al riavvio delle trattative per il passaggio del contratto dal comparto Sanità a quello della Regione.

Le ragioni dello stato di agitazione, comunicato ufficialmente al Prefetto di Cagliari e alla Giunta regionale e al suo presidente, sono legate al mancato impegno da parte dell’assessora: nella seduta di Giunta del 29 settembre infatti, non è stata deliberata la decisione promessa.

La vertenza va avanti da circa due anni e ha l’obiettivo di far applicare la legge – approvata dal Consiglio regionale nel 2021 – che dispone il passaggio dei trecento lavoratori Arpas dal contratto Sanità a quello della Regione.

