Un laboratorio artigianale odontotecnico abusivo in centro a Cagliari è stato sequestrato con tutte le attrezzature dai carabinieri del Nas.

Il provvedimento arriva dopo un’ispezione igienico sanitaria nell’attività formalmente gestita da un pensionato sessantenne.

In realtà l’uomo aveva già da tempo chiuso la propria società individuale e il laboratorio era gestito da un’altra persona. Si svolgevano attività di produzione di dispositivi medici su misura, in sostanza dentiere, per conto di altre società.

La produzione materiale di quei manufatti era realizzata da un sessantanovenne, cagliaritano, privo, secondo i militari, dei titoli necessari allo svolgimento della professione, cioè il diploma da odontotecnico e senza la presenza del titolare. Il valore complessivo del sequestro è di circa 80.000 euro.

