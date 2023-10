Uno scippatore seriale è stato incastrato dalle telecamere e denunciato a Monserrato.

Il 47enne disoccupato e noto alle forze dell’ordine, è stato individuato grazie a testimonianze e alle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza comunale: due gli episodi nei quali l’uomo incrocia per strada donne mature, le valuta come facili obiettivi, torna indietro e arriva alle loro spalle, strappa la loro borsetta e corre via.

Un episodio si era verificato in via del Redentore il 2 ottobre scorso ai danni di una sessantacinquenne, pensionata di Monserrato. Un altro episodio si era verificato il giorno precedente in via Sorgono ai danni di una sessantunenne anche lei del luogo.

