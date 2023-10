Si è conclusa a lieto fine quella che poteva diventare un vero e proprio incubo.

L’episodio è accaduto nella serata di ieri a Nuoro, dove un uomo è rimasto chiuso in una stanza della propria abitazione a causa di una serratura difettosa. Non avendo il cellulare con sé, non ha potuto avvisare familiari o amici né le forze dell’ordine.

Non riuscendo ad entrare in casa, sono stati proprio i familiari a chiamare i soccorsi.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, i carabinieri e i Vigili del fuoco che, una volta entrati in casa con un’autoscala, hanno trovato l’uomo sano e salvo.

