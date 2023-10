Svolta nelle indagini sulla morte di Mario Mulas, il 75enne trovato morto domenica mattina nel piazzale di un gommista in viale Elmas, a Cagliari.

Due persone sono state fermate, tratta di un uomo di 46 anni, romeno, e di una donna di 39, italiana: sono accusati, per ora, di rapina. L’accelerazione alle indagini è arrivata ieri pomeriggio dopo il ritrovamento del furgone che era stato rubato a Mulas.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, tra sabato notte e domenica mattina la vittima sarebbe stata aggredita e derubata del portafogli dai due fermati mentre si trovava in casa.

Prima di fuggire con il furgone di Mulas, i malviventi avrebbero chiuso a chiave quest’ultimo in una stanza portandogli via il cellulare per impedirgli di chiedere aiuto.

L’uomo avrebbe quindi cercato di fuggire attraverso la finestra, ma avrebbe perso l’equilibrio precipitando da un’altezza di circa 6 metri: un volo per lui fatale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it