“L’azienda ospedaliera Brotzu di Cagliari, esclude dal concorso per autisti 45 candidati rei di non aver mai guidato per il sistema sanitario, neanche per un giorno negli ultimi 5 anni”. La denuncia arriva dal deputato sardo del Pd Silvio Lai in merito al concorso per autisti promosso dall’azienda ospedaliera Brotzu

“Non è possibile discriminare in questo modo chi abbia svolto l’attività di autista di mezzi sanitari nel volontariato o nel settore privato, al massimo può essere dato un valore all’esperienza senza esclusioni”, sostiene Lai.

Proprio nei giorni scorsi il Tar Sardegna doveva decidere nel merito, dopo la sospensione, sui ricorsi al concorso per Oss di Ares Sardegna, già segnalato pubblicamente con una interrogazione al ministero della Salute.

“Intelligentemente Ares Sardegna non si è sottoposta al giudizio di merito e ha ritirato il bando per promuoverne uno aperto nel prossimo futuro. Così dovrebbe fare anche l’azienda ospedaliera Brotzu evitando ricorsi al Tar da parte dei concorrenti esclusi dal concorso per autisti”, ha concluso annunciando una interrogazione ai ministri competenti”.

