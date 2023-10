È successo ieri in un capannone in via Capo Verde, nella zona industriale di Olbia.

Un operaio è precipitato da un’altezza di otto metri mentre stava svolgendo dei lavori. L’uomo è stato subito soccorso e trasferito al Giovanni Paolo II. È in gravi condizioni.

Un episodio analogo è accaduto a Santa Teresa di Gallura dove un operaio, di origine ghanese, è caduto da una scala mentre lavorava in un cantiere edile. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Olbia.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it