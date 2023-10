L’episodio è accaduto ieri attorno alle 18,30 sulla sp 60, a Samassi.

Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate. In una delle due viaggiava anche un bambino di 11 anni che fortunatamente è rimasto illeso.

Sul posto i carabinieri per i rilievi di legge e il personale medico del 118.

Entrambi i conducenti sono stati trasportati in ospedale: uno a San Gavino, in codice giallo, l’altro al Brotzu di Cagliari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it