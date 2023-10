È stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio il senegalese fermato ieri dai carabinieri in seguito la sparatoria avvenuta attorno all’ora di pranzo, in via San Donato a Sassari.

L’uomo è difeso dall’avvocato Giuseppe Onorato.

Nel frattempo, come riportano alcuni quotidiani locali, sono emersi nuovi dettagli sul grave fatto che è iniziato con un inseguimento con rissa nelle vie del centro storico della città.

Decine gli extracomunitari coinvolti, armati di bastoni, machete e coltelli.

L’episodio sembrerebbe legato a un’altra rissa, avvenuta mercoledì scorso, sempre in mattinata, in Corso Trinità dove anche in questo caso son stati tirati fuori dei machete.

Proseguono le indagini dei carabinieri per identificare anche le altre persone coinvolte.

