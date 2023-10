Cade l’accusa di tentato omicidio per la madre 29enne di Osilo che, dopo aver partorito due giorni fa in casa, ha abbandonato il neonato per strada.

La decisione è arrivata alle 13 di questa mattina dal Gip Giuseppe Grotteria del tribunale di Sassari, in seguito alla richiesta di custodia cautelare nel carcere Bancali avanzata dalla pm Maria Paola Asara.

Grotteria, però, ha disposto di riqualificare il reato in abbandono di minore. Da qui l’immediata messa in libertà della giovane madre, che si trova ora ricoverata nel reparto di Ginecologia del Santissima Annunziata di Sassari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it