Quattro grandi nomi dello sport italiano sì troveranno a Sassari la prossima settimana per incontrare gli studenti delle scuole per raccontare loro i segreti dei campioni.

Per un giorno in una palestra all’aperto i giovani alunni sassaresi avranno un’occasione più unica che rara: conoscere Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martin Leandro Castrogiovanni.

Un modo per confrontarsi sui veri valori dello sport come l’integrazione, il rispetto delle diversità, la determinazione e la passione nell’inseguire i propri sogni.

“Cerchiamo di trasmettere ai tanti bambini che incontriamo sensazioni uniche, facendoli giocare e divertire”, ha detto all’Ansa Adriano Panatta.

“Lo sport – ha aggiunto il campione del tennis – è il giusto traino per trasmettere ai ragazzi i valori essenziali che coniugano la competizione sportiva a quella della vita, dove i risultati arrivano sempre per chi sa aspettare, per chi ha tenacia, per chi rispetta il lavoro proprio e degli altri”.

