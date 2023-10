Un muro pericolante in via Is Maglias sta facendo discutere a Cagliari. Da tempo è stato messo in sicurezza dalla presenza di alcune transenne, ma la viabilità sia pedonale che veicolare ne sta risentendo.

A spiegare la situazione ci ha pensato sui social il consigliere comunale Roberto Mura. “Ogni giorno tantissime persone percorrono questa strada sia in macchina sia a piedi e per i pedoni i pericoli sono tantissimi. La parete è di proprietà privata e non sono tanti gli strumenti che il Comune ha a disposizione per ‘imporre’ al privato il ripristino, l’unico è l’ordinanza”.

Il costo delle transenne e dell’occupazione del suolo pubblico si sta rivelando pesante. Ecco perché l’amministrazione comunale ha avviato delle interlocuzioni con i proprietari per agevolare l’avvio dei lavori di ripristino del muro.

“In queste settimane le interlocuzioni si sono intensificate. È plausibile che si giunga a una soluzione nelle prossime settimane” conclude Mura.

