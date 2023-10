Il comitato organizzatore del Sardegna Jumping Tour 2023, ha annullato il concorso di salto a ostacoli a Tanca Regia, ad Abbasanta (Oristano), dopo la morte della veterinaria 62enne, Margherita Mayer, per una caduta da cavallo durante la fase di riscaldamento.

Il comitato, in una nota, spiega che ha deciso di non far proseguire l’evento, “nel rispetto della memoria dell’amazzone, dei suoi familiari e di tutto il mondo dell’equitazione”.

L’incidente è avvenuto ieri durante le fasi di “warm up”. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, il cavallo si sarebbe impuntato di fronte a un ostacolo, rifiutandosi di saltarlo e disarcionando così l’amazzone, poi travolta e schiacciata dall’animale a sua volta caduto.

Subito soccorsa, la donna non ha mai ripreso conoscenza nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione da parte dei medici, giunti sul posto anche con l’elisoccorso.

